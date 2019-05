Austrália emite milhões de notas com erro ortográfico

A Austrália emitiu cerca de 46 milhões de notas de 50 com um erro ortográfico. Em vez de "responsibility" (responsabilidade, em português), o Banco da Reserva da Austrália escreveu "responsibilty".

O banco confirmou o erro esta quinta-feira e assegurou que seria corrigido nas impressões futuras. No entanto, por agora, milhões de notas de 50 dólares australianos estão a ser usadas por todo o país.

Segundo a BBC, as notas em questão foram colocadas em circulação no ano passado e, apesar do erro, continuam a ser válidas.

As notas contêm a imagem de Edith Cowan, a primeira mulher no Parlamento australiano, e o erro ortográfico aparece na citação do seu primeiro discurso no Parlamento.



"É uma grande responsabilidade ser a única mulher aqui, e quero destacar a necessidade de ter outras mulheres aqui", a citação é repetida várias vezes, e sempre com o mesmo erro, que levou mais de seis meses para ser encontrado.