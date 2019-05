Deputado argentino baleado em Buenos Aires

O deputado Héctor Olivares, da coligação no poder "Cambiemos", foi esta quinta-feira atingido a tiro no peito, perto do Congresso de Buenos Aires, na Argentina.

Héctor Olivares foi levado para o hospital e está em estado grave. O deputado estava com um amigo, que acabou por morrer, vítima dos disparos.

Segundo a agência France-Presse, os disparos foram feitos a partir de dentro de um veículo em movimento. As autoridades já descartaram a hipótese de assalto.

O deputado pertence ao partido conservador União Cívica Radical, que faz parte da coligação Cambiemos, do Presidente argentino, Mauricio Macri. O ataque aconteceu por volta das 6:50 (hora local).