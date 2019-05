O herói de 18 anos que deu a vida para salvar os colegas

Kendrick Castillo morreu na terça-feira durante o tiroteio numa escola no Colorado, Estados Unidos. Pelo menos oito pessoas ficaram feridas, mas os números não foram mais altos devido à atitude altruísta do jovem de 18 anos.

O pai de Kendrick, John Castillo, já tinha discutido com o filho o que fazer no caso de ser confrontando por um atirador na escola, pedindo-lhe que não fosse um herói, mas Kendrick não seguiu o conselho.

Morreu a proteger os colegas, depois de se lançar sobre o atirador para permitir que fugissem e se escondessem. Acabou por ser atingido fatalmente, como recorda uma das amigas, Nui Giasolli.

“Kendrick atacou o atirador e ele disparou, dando-nos a todos tempo suficiente para nos escondermos debaixo das secretárias, para nos proteger e atravessar a sala para fugir.”

A jovem acredita que Kendrick, à semelhança de Jackson Gregory e Lucas Albertoni, que também se envolveram fisicamente com o atirador, salvaram a sua vida. Descreve a atitude dos colegas como “corajosa”, sacrificando-se em prol dos outros.

Recordado como “uma das pessoas mais simpáticas da escola”, Kendrick era conhecido por ajudar constantemente colegas que precisassem, mesmo que não os conhecesse.

Depois do tiroteio, o pai revelou à NBC News a conversa que tinha tido com o filho. “Não sejas um herói”, pediu-lhe, explicando-lhe como agir numa situação destas. Kendrick, que estava a três dias de se licenciar, explicou porque não respeitaria o pedido do pai.