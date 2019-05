Surfista morre depois de tubarão lhe arrancar perna

Um surfista morreu esta quinta-feira junto à ilha da Reunião, território francês, depois de ter sido atacado por um tubarão.

O ataque aconteceu por volta das 16:30 (hora local) e o corpo do homem terá sido encontrado poucos minutos depois junto ao porto de Saint-Leu, na zona oeste da ilha. A morte foi declarada no local por bombeiros. Segundo a imprensa francesa, o tubarão terá arrancado uma perna ao surfista.

O homem de 30 anos praticava surf numa zona restrita, onde o desporto está proibido devido à presença de tubarões. Três outras pessoas que o acompanhavam conseguiram chegar à costa sã e salvas.

Esta manhã, poucas horas antes do ataque, as autoridades locais tinham emitido um comunicado a pedir “a maior vigilância” no mar. Devido à mudança da temperatura das águas, têm aumentado os ataques de tubarão naquela zona.

A Ilha de Reunião é uma zona muito procurada por surfistas. Desde 2011, registaram-se 24 ataques de tubarão junto à costa, sendo este o 11.º que resultou numa morte.