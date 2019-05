Ciclone Lili perde força, mas autoridades preveem ainda chuvas intensas em Timor-Leste

O ciclone tropical Lili, localizado no leste de Timor-Leste, está a perder intensidade, mas ainda deverá trazer chuvas intensas e ventos fortes durante as próximas 24 horas, especialmente na zona sul do país, informaram as autoridades.



Informação atualizada fornecida à Lusa pelos meteorologistas do Timor Leste MeteoClima (TLMC), em cooperação com a Direção Nacional Meteorologia e Geofísica (DNMG), referem que o ciclone tem estado a movimentar-se em direção sudoeste.



Os modelos meteorológicos mostram, porém, que o Lili se deslocará na direção de terra nas próximas seis horas, continuando progressivamente a perder intensidade até se dissipar junto à costa sul do país.



Até lá, porém, o Lili deverá ter rajadas de ventos médios de 75 km/hora com rajadas de até 100 km/h, e com previsões de chuvas entre 100 e 150 mm nas próximas 24 horas.

O ciclone, que começou como uma tempestade tropical, causou danos em várias estradas, nomeadamente no leste do país.

