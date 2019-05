Quer ganhar 2.000 euros? Resolva este mistério

Uma vila no norte de França está a oferecer um prémio de 2.000 euros em troca de ajuda para decifrar uma inscrição com cerca de 230 anos, que foi encontrada numa praia remota.

Descobertas há alguns anos, até agora ninguém foi capaz de descobrir o significado das 20 linhas, que só conseguem ser vistas durante a maré baixa, na vila de Plougastel, na região francesa da Bretanha.

Segundo a BBC, para além das letras do alfabeto romano, aparecem ainda caracteres ao contrário e algumas letras do estilo escandinavo, como o "Ø". Os números 1786 e 1787 são visíveis, sendo que os especialistas acreditam que se trata da data das inscrições, ou seja, terão sido feitas alguns anos antes da Revolução Francesa. Há ainda as imagens de um navio e de um coração com uma cruz.

As inscrições desafiaram os académicos locais às mais variadas interpretações. Alguns acreditam que se trata de bretão ou basco, e que a pessoa que escreveu não seria letrada.

Uma das teorias que a emissora britânica apresenta é que a inscrição está ligada ao edifício de defesa naval que existe perto da praia, construído por volta de 1780 para proteger a Baía de Brest.

Perante a incerteza, a autarquia local apelou aos especialistas em linguística e arqueologia, que irão receber fotografias da inscrição para tentar decifrar o mistério. O vencedor será conhecido depois de novembro e receberá o prémio de 2 mil euros.