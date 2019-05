Ataque a hotel de luxo no Paquistão resulta na morte de três assaltantes e um segurança

O ataque de vários homens armados a um hotel de luxo na conturbada província do Baluchistão, no sudoeste do Paquistão, provocou hoje a morte de três assaltantes de um grupo separatista e de um guarda das forças de segurança.

"Os três terroristas foram mortos pelas forças de segurança", informou o ministro da província do Baluchistão, Mir Zia Ullah, em declarações à agência de notícias espanhola EFE, precisando que, no momento do ataque, não havia estrangeiros no hotel.

Segundo o ministro, quando os assaltantes entraram no hotel Pearl Continental, que se encontrava fortemente vigiado, os seguranças deram o alerta e "os hospedes foram retirados imediatamente".

"Só faleceu um guarda da segurança", que tratou de impedir a entrada dos assaltantes no hotel, disse o ministro, advertindo, no entanto, que "pode haver algumas pessoas feridas".

De acordo com o governante, as forças de segurança estão a realizar uma operação de levantamento das vítimas no ataque ao hotel.

"Não havia nenhum estrangeiro no hotel no momento do ataque", assegurou Mir Zia Ullah.

O ataque ao hotel Pearl Continental, fortemente vigiado e localizado na cidade costeira de Gwadar, começou às 16:45, hora local (11:45 GMT), disse Nasir Ali, um oficial da polícia, à agência de notícias espanhola EFE.

Baluchistão, a maior e menos populosa região do país asiático, é palco de ataques regulares de grupos secessionistas, bem como de grupos islâmicos armados ou de redes de máfias que operam em todo o país, o que torna esta região uma das mais instáveis e inseguras do Paquistão.

Em abril deste ano, nesta região, um grupo de homens armados matou a tiro pelo menos 15 pessoas quando entrou num autocarro e disparou sobre os passageiros.

Entre os mortos, na sua maioria civis, havia um oficial da armada paquistanesa e o seu guarda-costas.



Lusa