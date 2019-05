Sismo de magnitude 6,5 registado entre o Panamá e a Costa Rica

Um sismo de magnitude 6,5 na escala de Richter ocorreu hoje na província de Chiriquí, no Panamá, perto da fronteira com a Costa Rica, sem causar feridos, revelaram as autoridades dos dois países.

A Rede Sismológica Nacional da Costa Rica refere a um sismo de 6,5 graus, enquanto o Panamá situa-o nos 6 graus de magnitude. O tremor de terra foi registado às 13.24 locais (20:24, em Lisboa) e a 24 quilómetros de profundidade.

No Panamá, o Serviço Nacional de Proteção Civil explicou que não foi emitido qualquer aviso de tsunami e na Costa Rica, as autoridades, citadas pela agência Efe, referem que não há registo de vítimas ou danos materiais.



Lusa