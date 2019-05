O gesto polémico de um toureiro espanhol

As touradas são um assunto polémico que divide opiniões. E foi o que aconteceu em Espanha, quando o toureiro José Antonio Morante de la Puebla limpou as lágrimas de um touro antes de o matar. Nas redes sociais, foi chamado de sádico, mas na arena foi aplaudido.

O momento está a agitar as redes sociais em Espanha. Segundo o Clarín, o caso aconteceu na sexta-feira passada, na Praça de Touros de Maestranza, em Sevilha.

Durante a atuação, o toureiro de 39 anos retirou um lenço do bolso, aproximou-se do animal e secou-lhe as lágrimas. O gesto gerou aplausos entre os presentes na arena, mas assim que o vídeo chegou às redes sociais, muitas foram as críticas feitas.

"Só uma mente retorcida e perversa seria capaz de torturas um animal até que o sangue escorra pelas suas pernas e depois limpe com um lenço de rosto uma lágrima da sua cara", escreveu Silvia Barquero no Twitter. A presidente do partido pelo bem-estar dos animais Pacma pediu ainda a abolição da tauromaquia.

Nas redes sociais, os utilizadores criticaram a atitude do toureiro, que consideraram ser um "psicopata", "sádico doentio" e "repugnante".