Sonhou, apostou na lotaria e ganhou

Um homem na Austrália ganhou um milhão de dólares australianos (cerca de 620 mil euros) na lotaria, depois de apostar os números que apareceram durante um sonho há 13 anos.

O vencedor, que prefere manter-se no anonimato, disse que sonhou com os números numa noite e, desde então, tem apostado sempre com os mesmos algarismos. "Descobri que tinha ganho na internet. Sempre pensei que um dia veria os números ali. Não desisti deles", confessou, citado pela BBC.

Em 13 anos, os números levaram o homem a ganhar vários prémios. "São claramente os meus números da sorte, por isso vou continuar a apostar neles".

O bilhete vencedor foi comprado numa tabacaria nas Tasmânia.

Mas esta não é a primeira vez que algo do género acontece. A emissora britânica dá conta de um caso deste ano, em que uma mulher dos Estados Unidos da América venceu um prémio de 100 mil dólares (cerca de 90 mil euros), depois de sonhar com um homem que lhe dava os números da sorte.