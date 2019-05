É mais um protesto original da Greenpeace contra as alterações climáticas. Três ativistas da organização ambientalista penduraram-se numa ponte em Sidney para pressionar o primeiro-ministro australiano a tomar medidas urgentes.

De acordo com as autoridades australianas 13 pessoas foram detidas. A Greenpeace diz que a maior ameaça às alterações climáticas são as emissões de carbono.