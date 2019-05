Clientes bebem vinho de 5.100 euros por engano

O erro de um empregado de um restaurante inglês custou caro, quando serviu por engano uma garrafa de vinho tinto de 4.500 libras (cerca de 5.100 euros) aos clientes que tinham pedido uma que custava 17 vezes menos.

O Hawksmoor Manchester recorreu às redes sociais para partilhar o erro, que ninguém percebeu até os clientes irem embora e a garrafa vintage ter sido bebida até à última gota.

O restaurante de Manchester disse no Twitter que esperava que os clientes tivessem gostado da noite, depois de lhes ter sido oferecida uma garrafa Chateau le Pin Pomerol de 2001, em vez do Bordeaux de 260 libras (quase 300 euros) que tinham pedido.

"Ao empregado do staff que acidentalmente deu a garrafa, levanta a cabeça! Foi um erro e nós continuamos a gostar de ti à mesma."

A mensagem originou um fluxo de respostas divertidas, segundo a BBC.

"Precisamos de ir a Manchester" "Aposto que nem notaram a diferença" "Gostaria de reservar uma mesa para hoje, com o mesmo empregado, por favor."

Depois da publicação original, o fundador do Hawksmoor Manchester voltou às redes sociais para partilhar uma imagem das duas garrafas e brincar, uma vez mais, com a situação: "Elas são muito parecidas, ok?"