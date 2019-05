O aparatoso resgate de dois homens que limpavam os vidros de um arranha-céus

As autoridades norte-americanas tiveram de prestar socorro a dois trabalhadores quando o ascensor onde se encontravam, enquanto limpavam os vidros de um arranha-céus, começou a baloiçar descontroladamente.

Como refere o site da BBC, na altura em que ficou descontrolado, o elevador estava no 50º andar, partindo alguns vidros quando embatia na estrutura.

As ruas foram encerradas para que fossem garantidas as medidas de segurança, de modo a que as autoridades pudessem efetuar o resgate.

Para além do susto, os trabalhadores foram resgatados sem sofreram qualquer tipo de ferimentos.