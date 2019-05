Votos fraudulentos mancham vitória no The Voice Kids da Rússia

O resultado de um popular programa de talentos para crianças na Rússia foi cancelado, depois de se descobrir que milhares de votos fraudulentos deram a vitória à filha de um milionário.

A cantora Mikella Abramova venceu o The Voice Kids, com 56,5% dos votos por via telefónica. Segundo a BBC, surgiram queixas perante a vitória da filha de 10 anos da cantora Alsou e do empresário Yan Abramov.

Uma empresa de ciber segurança foi contratada para examinar os votos da final do programa da sexta edição, na Rússia, e confirmou que tinha havido "influência exterior".

De acordo com os investigadores, mais de 8 mil mensagens foram enviadas de 300 números de telemóvel durante a votação. Num comunicado, a empresa revelou que os números foram usados para enviar votos automáticos.

Perante a polémica, o Channel One disse que esta "seria a primeira e última vez que alguém tenta controlar a escolha da audiência" e que iria tornar o sistema mais seguro.

O canal russo acrescentou ainda que "as crianças não devem ser culpadas pelas ações de outras pessoas". As investigações não permitiram perceber quem está por trás do esquema.