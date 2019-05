Corpos de bebés encontrados durante limpeza a rio no Quénia

As autoridades do Quénia encontraram os corpos de dois bebés, que acreditam ser gémeos, durante uma limpeza a um rio da capital.

Esta é a oitava descoberta do género em meses recentes, no que as autoridades acreditam ser o resultado de abortos ilegais no país. O autarca de Nairóbi, Mike Sonko, ordenou uma investigação ao que considera “uma tendência preocupante”.

Os bebés foram encontrados por trabalhadores que faziam a limpeza do rio, dentro de um saco de plástico. Uma das crianças ainda estava viva, mas acabou por falecer pouco depois.

Segundo a BBC, as autoridades não conseguiram identificar os progenitores. O autarca da cidade, que deu uma semana para se investigar o caso, acredita que serão as clínicas e hospitais que fazem os abortos a “livrar-se” dos corpos.

Esta não é uma situação inédita no Quénia. Até agora foram já encontrados corpos de oito bebés e quatro adultos durante limpezas ao rio.