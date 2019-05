Schwarzenegger agredido num evento na África do Sul

O ator Arnold Schwarzenegger, de 71 anos, foi este sábado agredido com um pontapé nas costas enquanto falava com um grupo de fãs durante o seu evento desportivo na África do Sul, em Joanesburgo, o Arnold Classic Africa.

O agressor foi, de imeadiato, controlado e levado pela segurança, como é possível ver num vídeo publicado pelo ator na sua conta de Twitter.

Contudo, Schwarzenegger tranquilizou os fãs e pediu que a se focassem no evento desportivo.

"Temos 90 modalidades aqui na África do Sul e 24 mil atletas de todas as idades a inspirar-nos a sair do sofá. Vamos colocar isto em evidência", escreveu num tweet.

Apesar do episódio, o ator saiu do evento pelo próprio pé e não apresentou qualquer ferimento.