Centenas de manifestantes protestam no Alabama contra proibição do aborto

Centenas de manifestantes juntaram-se no domingo em gritos de protesto no Alabama, numa manifestação contra a proibição do aborto recentemente aprovada naquele estado norte-americano.



"Meu corpo, minha escolha!", gritaram os manifestantes numa marcha até ao Capitólio do Alabama, dias depois de ter sido aprovada uma lei que proíbe o aborto em todas as situações, exceto em caso de perigo de morte da mãe, tornando-a a mais restritiva nos EUA.



Na sexta-feira foi a vez de o Missouri aprovar uma lei para impedir o aborto após oito semanas de gravidez, mas que também a proíbe depois de o feto se desenvolver ao ponto de já poder sentir dor.



O Alabama e o Missouri juntaram-se a seis outros Estados que têm vindo a fazer um caminho no sentido de limitar seriamente o direito ao aborto, previsto na Constituição dos EUA: Arkansas, Kentucky, Mississipi, Dakota do Norte, Ohio e Georgia.



O Presidente norte-americano, Donald Trump, declarou-se no domingo "profundamente pró-vida", mas admitiu ser favorável a exceções à proibição do aborto em caso de violação ou incesto.



Lusa