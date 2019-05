Francês condenado à morte por tráfico de droga na Indonésia

O francês Félix Dorfin, de 35 anos, foi hoje condenado à morte por tráfico de drogas por um tribunal indonésio, informou a agência de notícias France Presse.

"Declaramos Félix Dorfin culpado (...) de ter importado a droga (...). Nós condenamos Félix Dorfin à pena de morte e ordenamos que ele permaneça sob custódia", disse o juiz Isnurul Syamsul Arif, do tribunal de Mataram, na ilha indonésia de Lombok.

Félix Dorfin junta-se assim ao francês Serge Atlaoui, que foi condenado à morte em 2007 por tráfico de drogas e ainda está preso.

Dorfin, oriundo de Bethune (norte de França), foi detido no final de setembro no aeroporto de Lombok - uma ilha turística perto de Bali --, proveniente de Singapura, com cerca de três quilogramas de ecstasy, anfetaminas e quetamina escondida numa mala de fundo duplo.

A acusação tinha pedido 20 anos de prisão e uma multa de 10 bilhões de rupias ou, na falta de pagamento desta, mais um ano de prisão.

No entanto, o juiz teve em conta "o fator agravante de que Félix Dorfin faria parte de uma rede de tráfico de drogas e possuía uma grande quantidade de estupefacientes em seu poder".

O francês conseguiu fugir do centro de detenção da polícia onde se encontrava e foi procurado durante 11 dias. Foi encontrado em fevereiro numa floresta no norte da ilha de Lombok onde estava escondido.



Lusa