Mulher na Polónia foi mãe de seis gémeos

Uma mulher polaca foi hoje mãe de sêxtuplos, um evento raro anunciado em Cracóvia pelo hospital universitário da cidade do sul da Polónia onde aconteceu o parto, por cesariana.



O nascimento aconteceu às 29 semanas de gestação e a mulher, com menos de 30 anos e que já era mãe de uma criança, deu à luz quatro raparigas e dois rapazes, cada um a pesar cerca de um quilo, segundo as informações adiantadas pelo hospital, citadas pela agência France Presse.



"Quer a mãe, quer os bebés estão bem", adiantou um porta-voz do hospital, que remeteu mais informações para terça-feira.

De acordo com os médicos do hospital de Cracóvia, o nascimento de sêxtuplos é um acontecimento extremamente raro, que acontece no mundo uma vez em cada 4,7 mil milhões de partos.



O presidente polaco, Andrzej Duda, já felicitou os pais através da sua conta na rede social Twitter: "Trata-se do primeiro caso na Polónia", escreveu.

Lusa