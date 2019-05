O chanceler austríaco, Sebastian Kurz, justificou o que, na perspetiva dele, levou à crise política e o que preconiza para o futuro próximo do país.

O país vai a eleições antecipadas depois do líder do partido de extrema-direita ter sido filmado a discutir uma troca de favores políticos por financiamento ilegal. A crise agravou-se na tarde desta segunda-feira, com a demissão de todos os ministros de extrema-direita.