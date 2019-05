Pancadaria na entrega de prémios de música do Gana

No 20.º aniversário do Vodafone Ghana Music Awards, este domingo, na capital, Accra, Stonebwoy é anunciado o vencedor de "Reggae / Dancehall Artista do Ano" pela quinta vez consecutiva.

O rival Shatta Wale terá ficado desapontado com mais este prémio do arquirrival e saltou para o palco, estava Stonebwoy a receber o galardão.

Seguiram-se momentos de tensão, com o vencedor a Stonebwoy a desembainhar da arma em palco e confrontos entre as duas comitivas de músicos.

O incidente obrigou à interrupção do espetáculo por quase 30 minutos e alguns convidados, incluindo a atriz Jackie Appiah, abandonaram o evento.

Durante o discurso de aceitação de outro prémio, Stonebwoy pediu desculpas, segundo site de notícias Joy Online, em Gana.

"Eu só tive de reagir instintivamente porque todos nós sabemos o quão premeditadas algumas pessoas podem ser. Nós vimos nas redes sociais as ameaças e tudo, então não pudemos entrar despreparados", disse Stonebwoy .

Mas o músico terá mesmo sido detido pela polícia, assim como o rival Shatta Wale, mas nada mais se sabe sobre a conclusão do processo.

Mais tarde, no Twitter, Stonebwoy agradeceu a intervenção da polícia, que ajudou a acalmar os ânimos num dos maiores prémios do Gana, onde todas as armas precisam ser registadas e licenciadas para uso específico, incluindo proteção pessoal.

Por esclarecer estão também as razões do incidente. Há quem garanta que Shatta Wale só queria felicitar o rival quando subiu ao palco, mas terá sido mal interpretado pela comitiva de Stonebwoy, que viu a investida como um ataque.

O incidente "incendiou" as redes sociais e a imprensa ganesa que multiplicaram vídeos do momento que marcou definitivamente o aniversário dos 20 anos do Vodafone Ghana Music Awards