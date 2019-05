Polícia não descarta nenhuma hipótese no ataque que matou 11 pessoas no Brasil

Sete homens armados entraram este domingo a disparar num bar no bairro de Guamá, na cidade brasileira de Belém, no Pará, matando 11 pessoas.

A polícia do estado do Pará ainda não descartou nenhuma hipótese sobre a motivação do ataque deste domingo. Mas a principal linha de investigação estará relacionada com o tráfico de drogas.