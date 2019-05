Agência de informações eslovena publica anúncio para recrutar novos espiões

Os serviços de informações da Eslovénia publicaram pela primeira vez nos 'media' do país um anúncio publicitário para recrutar novos agentes com o objetivo de rejuvenescer e modernizar a agência de espionagem desta ex-república jugoslava.

Os candidatos, que devem possuir nacionalidade eslovena, poderão optar por diversas áreas.

As diferentes missões consistem na recolha de informações provenientes de fontes secretas, a troca de informações com países estrangeiros e a elaboração de análises ou previsões.

"Nos últimos anos recrutámos muito poucos novos agentes, e com o rápido desenvolvimento das tecnologias e a evolução das ameaças e riscos relacionados com a segurança, a agência deve reforçar-se e renovar-se com um novo pessoal mais jovem", explica a SOVA em comunicado enviado à agência noticiosa AFP.