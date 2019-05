Amigos planeiam viagem “inocente” à Síria e acabam presos por terrorismo

Dois amigos foram condenados a 14 anos de prisão por suspeitas de terrorismo depois de terem planeado uma viagem à Síria através da plataforma TripAdvisor.

Safwaan Mansur e Hanzalah Patel, de 22 anos, usaram o site para obterem mais informações sobre zonas junto à fronteira síria. Em 2016 e 2017, viajaram para a Turquia no que viriam a justificar como uma “inocente viagem de campismo”.

As pesquisas no TripAdvisor levantaram suspeitas junto das autoridades, que viriam a deter o par num hotel turco em 2017, com purificadores de água e carregadores solares.

Os homens acabaram por ser condenados em Birmingham, no Reino Unido, por ligações ao Daesh. Os advogados defendem que os homens tinham um plano “idiota” para atravessar para a Síria, mas não tinham intenções de combater ou cometer atos terroristas.