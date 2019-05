A medida por aplicada por questões de segurança.

O homem acabou por ser resgatado pelos bombeiros de Paris e foi entregue à polícia. Desconhecem-se ainda as razões que o levaram a escalar a torre com 324 metros de altura.

De acordo com a administração da “Dama de Ferro”, o homem entrou normalmente no monumento, tendo começado a escalá-lo a partir do segundo andar.

O monumento inaugurado há 130 anos recebe, todos os anos, cerca de sete milhões de visitantes.

