Malawi elege Presidente, Parlamento e representantes locais

No Malawi, já abriram as urnas para eleger o novo presidente, o Parlamento e representantes locais.

Cerca de 6,8 milhões de cidadãos estão registados para participar nas eleições que, além do próximo chefe de Estado, irão decidir quem ocupará os 193 assentos parlamentares num país marcado pela corrupção, desemprego e perseguição aos albinos.

Peter Mutharika, de 78 anos e membro do partido no poder, o Partido Democrático Progressista (DPP, na sigla inglesa), encontra em Saulos Chilima, 46 anos, vice-presidente do país e membro do Movimento de Transformação Unida (UTM, na sigla inglesa) e em Lazarus Chakwera, 64 anos, do Partido do Congresso do Malawi (MCP, na sigla inglesa), principal partido da oposição, os seus principais opositores.

Stringer .

A corrida contava também, inicialmente, com a candidatura da antiga Presidente Joyce Banda, que viria a desistir em apoio a Chakwera.