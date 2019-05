Ministro argentino nega perseguição política a ex-Presidente Cristina Kirchner

O ministro da Justiça da Argentina, Germán Garavano, negou que o julgamento da ex-Presidente Cristina Kirchner (2007-2015) por alegada corrupção, que começa esta terça-feira, seja uma perseguição política como alega a ex-chefe de Estado.

"O que diz Cristina Kirchner não é verdade, ela faz parte de um processo que começou e que agora chegou a uma etapa em que tem a possibilidade de defesa.

O procurador deve provar que as pessoas acusadas cometeram crimes (...)", afirmou Garavano em declarações à Radio La Red.

Hoje de manhã, a atual senadora disse que o julgamento - em que é acusada de liderar uma conspiração durante o seu mandato e por supostas irregularidades na adjudicação em obras públicas - é um "novo ato de perseguição" com que se busca criar uma "cortina de fumo" para "distrair" da crise económica do país, e negou as acusações.

O julgamento começa apenas três dias depois de Cristina Kirchner ter anunciado que vai integrar uma coligação eleitoral para as eleições de outubro como candidata a vice-Presidente.

Garavano observou que o executivo do Presidente Mauricio Macri está focado em trabalhar e resolver "os problemas dos argentinos" e melhorar a justiça, afirmando ainda que o Governo não está num clima de campanha eleitoral.

O julgamento está marcado para 12:00 locais (16:00 em Lisboa) no tribunal federal de Buenos Aires, e será liderado pelos juízes Jorge Gorini, Rodrigo Uriburu Giménez, Andrés Basso e Adriana Palliotti.

Além de Cristina Kirchner, vão também ser julgados, entre outros, o seu ex-ministro do Planeamento Federal, Julio De Vido (2003-2015), o ex-secretário de Obras Públicas no mesmo período, José López, o ex-subsecretário de Coordenação de Obras Públicas e primo do falecido marido da ex-Presidente, Carlos Santiago Kirchner, e o empresário Lázaro Báez.

Lusa