O projeto de Marion Stokes: Três décadas e 70 mil cassetes

The Marion Stokes Project

Marion Stokes passou 35 anos a gravar noticiários televisivos 24 horas por dia, sete dias por semana. Quando morreu, em 2012, aos 83 anos, deixou um arquivo com 70 mil cassetes.

São mais de 840 mil horas de notícias que a norte-americana deixou no legado para o filho. Para as gravar, contou com a ajuda da família e de um assistente, que se desdobravam para manter oito gravadores de cassetes sempre a trabalhar.

Segundo o filho, Michael Metelits, a mãe era uma “mulher persistente” que acreditava que se o público tivesse acesso a informação, poderia tomar boas decisões. Dessa forma, a ex-produtora de televisão, que trabalhava também como bibliotecária e ativista, gravou milhares de horas com o objetivo de um dia estarem disponíveis publicamente.

O desejo foi respeitado por Michael, que entregou o arquivo de Marion à organização sem fins lucrativos “The Internet Archive”, que irá agora digitalizar os noticiários para uma plataforma online. O projeto, que irá custar dois milhões de dólares, deverá demorar alguns anos até estar completo.

A história de vida de Marion Stokes inspirou o cineasta Matt Wolf, que criou o documentário “Recorder: The Marion Stokes Project”, cuja produção estreou no Tribeca Film Festival, em abril.