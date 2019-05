PSOE muito perto da maioria absoluta na Extremadura

O PSOE deverá ganhar as eleições autonómicas de 26 de maio próximo na região espanhola da Extremadura, que faz fronteira com Portugal, melhorando os seus resultados de 2015 e podendo mesmo chegar à maioria absoluta na assembleia regional.

Assim indicam todas as sondagens publicadas até agora, que confirmam os resultados na região das eleições legislativas realizadas em 28 de abril, em que o PSOE (Partido Socialista) teve 38,1% dos votos, o PP (Partido Popular, direita) 21,4%, Cidadãos (direita liberal) 18,0%, Vox (extrema-direita) 10,8% e Unidas Podemos 9,5%.



A ajudar os socialistas está ainda a forte possibilidade, avançada pelas sondagens, de haver um voto dual, em que cerca de 16% dos votantes em Cidadãos nas legislativas poderiam agora apoiar o PSOE.



A esquerda não deverá, por isso, ter dificuldade em, pelo menos, repetir a maioria de 2015, que permitiu ao socialista Guillermo Fernández Vara, com a ajuda do Podemos, ser investido presidente da Comunidade Autónoma, recuperando o lugar ocupado desde 2011 pelo candidato do PP.



A Extremadura espanhola é a Comunidade Autónoma mais pobre do país, com um rendimento médio 18.154 euros por ano, a mais baixa de todas as regiões, e com mais de 40% dos cidadãos em rico de exclusão social, segundo a Rede Europeia de Luta contra a Pobreza e a Exclusão Social.



A região tem uma taxa de desemprego de 23,6%, a mais elevada de Espanha (15,3%), a maior percentagem de funcionários públicos do país e, nos últimos anos, tem feito uma aposta forte nos setores da energia renovável (solar) e no turismo.



O comboio de alta velocidade (TGV), que já beneficia muitas regiões espanholas, está agora previsto chegar em 2025, depois de ter sido prometido por vários Governos nacionais desde 2000, quando o então primeiro-ministro José Maria Aznar anunciou o projeto.



O facto de Portugal, no outro lado da fronteira, ter desistido do projeto de ligar Lisboa a Madrid também não ajudou a concluir esta reivindicação histórica dos extremenhos.



A Comunidade Autónoma da Extremadura é uma das 17 em que a Espanha está dividida, tem menos de metade da dimensão de Portugal e uma população de mais de um milhão de habitantes, fazendo fronteira com os distritos portugueses de Castelo Branco, Évora e Beja.



As eleições regionais de 26 de maio próximo vão-se realizar juntamente com as europeias e as municipais em 12 das 17 comunidades existentes.



As restantes cinco, com um estatuto particular, têm consultas eleitorais fora do calendário normal (Galiza, País Basco, Catalunha, Andaluzia e Comunidade Valenciana).



Lusa