Reveladas imagens da gruta mais profunda do mundo, ainda maior do que se imaginava

Três mergulhadores britânicos, que pertenceram à equipa que resgatou os jovens futebolistas que ficaram presos numa gruta na Tailândia, descobriram um túnel subaquático, numa expedição à maior gruta do mundo que está situada no Vietname, na província de Quang Binh, que faz com que esta seja ainda maior do que se imaginava.

Testemunhos dos mergulhadores e imagens inéditas da gruta

Através de um vídeo, os mergulhadores conseguiram explicar como correu todo o processo que levou a esta descoberta durante a expedição.

Segundo a CNN, a equipa conseguiu mergulhar a uma profundidade de 77 metros, e tenciona regressar com botijas de gás que lhes permitam mergulhar a uma maior profundidade.

A iniciativa, que levou a esta descoberta, partiu da Oxalis, a única empresa autorizada a realizar expedições na gruta, e pretendeu ser uma forma de agradecer a estes mergulhadores por terem salvo as crianças que ficaram presas numa gruta na Tailândia.

A gruta está aberta aos turistas desde 2013, sendo possível realizar visitas e explorar este local com características únicas.