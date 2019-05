Sara Carbonero luta contra tumor maligno nos ovários

A jornalista e apresentadora espanhola Sara Carbonero, esposa de Iker Casillas, foi operada a um tumor maligno nos ovários.

A revelação foi feita pela própria, através de uma publicação nas redes sociais:

Na publicação, que contém uma imagem com uma citação do escritor japonês Haruki Murakami, Sara Carbonero revela que "há uns dias, num exame de rotina, os médicos detetaram-me um tumor maligno nos ovários e já fui operada".

A mulher do guarda-redes do FC Porto, que recentemente foi vítima de um enfarte do miocárdio, diz também que "tudo correu bem" mas que ainda lhe "restam uns meses de luta" enquanto mantém o tratamento.