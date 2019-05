Televisão pública do Alabama censura casamento gay em desenhos animados

No primeiro episódio da 22.ª temporada do programa infantil Arthur, o personagem Ratburn casa-se com o seu parceiro Patrick.

Em vez disso, a APT transmitiu um episódio antigo e anunciou que não planeava mostrar o primeiro.

O diretor de programação, Mike McKenzie, disse que transmiti-lo iria quebrar a confiança dos pais na estação de televisão.

Em comunicado, McKenzie afirmou que "os pais podem estar descansados com os seus filhos a assisitir ao APT sem supervisão ", mesmo os mais novos que o público-alvo da estação.

O criador do programa WGBH e a emissora PBS alertaram as emissoras locais sobre o conteúdo do episódio em abril. McKenzie disse que foi nessa altura que decidiram não exibir o episódio.



A APT já tinha recusado transmitir um episódio em 2005 da série que mostrava Buster, um coelho, a visitar uma amiga que tinha duas mães.

Uma sondagem de 2018 mostrou que 46% dos habitantes do Alabama eram conservadores.

No início de maio, o Alabama aprovou uma lei a proibir abortos, mesmo em casos de violação e incesto.

Arthur é uma série canadiano-americana que se estreou em 1996 sobre um oricterope antropomórfico de oito anos chamado Arthur Read e seus amigos, que vivem na fictícia Elwood City.

Em Portugal passa na RTP 2.

