Amazónia "merece" plano de cooperação internacional entre estados que partilham o território

O coordenador do empreendedorismo da Fundação Amazonas Sustentável (FAS) defendeu, em entrevista à Lusa, a criação de um plano de cooperação internacional entre países com território da Amazónia, bem como entre estados do Brasil, para a preservação da grande floresta.

"A Amazónia merece um plano de cooperação internacional junto com o Governo brasileiro", afirmou Wildney Mourão, numa entrevista à Lusa, em Lisboa, onde particpou na iniciativa "Sentir a Amazónia em Portugal", um ciclo de conversas e exposição fotográfica sobre a maior floresta do mundo.



Na opinião do responsável da FAS, a organização não-governamental (ONG) que atua no apoio aos povos ribeirinhos da Amazónia, "isso nunca foi feito porque a agenda precisa de ser prioritária no país [Notes:Brasil] , mais do que tudo, precisa de pontos de partida".



Wildney lembrou que nove países partilham território da floresta da Amazónia, assim como nove estados do Brasil, considerando que um plano de cooperação entre eles, incluindo as ONG, que é quem conhece a situação no terreno, contribuiria em muito para a sua preservação e valorização dos seus ativos.



"Não sei precisar se essa agenda hoje é prioritária no Brasil. Mas deveria ser, porque a partir daí você começa a repensar um modelo de nova ação, olhando para a floresta com a importância que ela tem", defendeu o responsável da FAS, organização que foi vencedora do Prémio Calouste Gulbenkian 2016, num ano em que o júri foi presidido pelo antigo Presidente português Jorge Sampaio.



O júri destacou na altura o papel da organização que, operando numa "zona mundialmente tão crítica como a Amazónia", desenvolve projetos para "reduzir o desmatamento, preservar a biodiversidade, contribuindo para melhorar a qualidade de vida das populações tradicionais".



"Pensar o empreendedorismo na Amazónia e criar um modelo replicável é um primeiro passo" para combater a desmatação da Amazónia, fixar os seus habitantes, dando-lhes melhor qualidade de vida, e para valorizar os ativos da floresta de uma forma sustentável, considerou Wildney Mourão.



Porém, a FAS só atua no estado do Amazonas, um dos nove do Brasil que partilham território da grande floresta.



Segundo aquele responsável, o corpo estratégico da FAS tem pensado em fazer alianças com outros países da Amazónia internacional, nomeadamente com o Peru, mas ainda não foi alcançado nada de concreto.



"O Peru tem unidades de conservação e é um país com o qual temos uma relação mais estreita. Por isso, estamos a pensar como fazer uma cooperação internacional para criar um programa muito parecido com o que a FAS realiza hoje nas comunidades do estado da Amazonas", em parceria.



A troca e partilha de experiências, atendendo a modelos de atuação no trabalho com as populações, entre os nove estados que dentro do Brasil partilham território da Amazónia "é também fundamental", para o coordenador do empreendedorismo da FAS.



Wildney Mourão cita como exemplo o estado do Pará, no Brasil, "que tem modelos interessantes", que podem inspirar outras ONG e permitir a troca de experiências.



"Podemos pensar juntos, na região norte, sobre quais os modelos mais adequados e assertivos, de forma a obter resultados satisfatórios, tanto para as comunidades como para a metodologia que se desenvolve hoje", considerou.

Lusa