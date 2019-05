Cadela abatida para ser enterrada com a dona

Uma cadela de raça Shih Tzu, saudável, foi abatida na Virgínia, Estados Unidos, depois da dona falecer. O motivo? Cumprir a vontade da dona que queria que a cadela fosse enterrada com ela.

Emma, de pelo branco e castanho, foi levada para o abrigo de animais Chesterfield Animal Shelter, em Richmond, na Virgínia, pouco tempo depois do falecimento da dona. Ficou lá duas semanas.

De acordo com a NBC12, os funcionários do abrigo tentaram de tudo para que Emma não fosse abatida mas acabaram por não conseguir evitar. Pois os familiares da dona acabariam por ir buscar Emma no dia 22 de março.

"Sugerimos [aos familiares] que podiam deixar a cadela aqui [no abrigo] em várias ocasiões, porque é uma cadela para a qual poderíamos encontrar facilmente uma casa. Mas acabaram por voltar e levaram a cadela", disse Carrie Jones, do Chesterfield Animal Servisses.

A cadela Shih Tzu foi levada para um veterinário onde foi abatida. Foi cremada e as cinzas foram colocadas num urna junto à dona.