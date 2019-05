1.º hotel em forma de guitarra para "estrelas de rock"

Um hotel para "estrelas de rock"

O Seminole Hard Rock Hotel & Casino terá mais de 140 metros de altura, o mesmo que a Torre Sol-Mar, em Ponta Delgada, Açores e um pouco menos que a Torre Vasco da Gama, em Lisboa - o mais alto arranha céus de Portugal.

Só o hotel em forma de guitarra vai absorver mais de mil milhões de euros, para expandir o casino já existente na Florida, com o objetivo de revolucionar a oferta de entretenimento na costa leste dos EUA, já conhecida pelo lazer e pelo jogo.

O grupo Hard rock quer apostar nas máquinas de jogo (3.000 slot machines) e 228 mesas de jogo, algumas de alto risco.

A ideia, segundo o CEO do hotel e presidente da Hard Rock Internacional, é transformar o complexo na principal sala de póquer do Sul da Flórida, a rivalizar com Las Vegas.

Para quem prefira descanso à adrenalina do jogo, o complexo contempla ainda 13,5 hectares de área verde e mais de 1.200 quartos e suites de luxo, entre as 3 torres que vão nascer no Seminole Hard Rock Hollywood.

"Experiência Bora Bora" na costa leste dos EUA

É a grande aposta do CEO do grupo, Jim Allen: Villas independentes que podem ir até aos 250 metros quadrados, vão surgir sobre a água, a fazer lembrar os bungalows da Polinésia Francesa. A isto pode juntar um mordomo privado e serviço exclusivo que o grupo faz questão de dizer que pode concorrer com uma viagem às ilhas de Sotavento no Pacífico- ainda que mais baratos que atravessar o oceano.

O piano do Elvis fará as honras da casa

O rei do rock não poderia faltar ao hotel em forma de guitarra, do grupo Hard Rock, conhecido pelos cafés temáticos, pejados de artefactos ligados ao rock. Aqui assenta, que nem uma luva o piado de Elvis Presley que receberá os hóspedes no lobby do hotel.

Se já sonha com umas férias "à estrela de rock" fique a saber que o hotel abre portas a 24 de outubro de 2019, mas quatro meses antes, a 24 de julho, começa a receber reservas.

Os preços é que ainda não são conhecidos.

O espetáculo de abertura também já está definido: os Marron 5 farão as honras e os bilhetes já estão à venda.