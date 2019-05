Subiu para oito o número de mortos durante confrontos em Jacarta, que vão já no terceiro dia. Entre as vítimas mortais estão três menores de idade. No total estão contabilizados 737 feridos. Os confrontos começaram na terça-feira após ter sido anunciada a reeleição do Presidente.

Há suspeitas de fraude eleitoral e o ex-general das forças especiais que perdeu as eleições pondera recorrer aos tribunais. As autoridades acreditam que a revolta foi organizada por um grupo com ligações ao Daesh.