Casas penduradas e rios transbordados do centro dos EUA

Dias consecutivos de chuvas torrenciais estão a provocar o caos na região centro dos EUA, onde o nível da água dos rios bateu todos os recordes. Depois de confirmados 3 mortos, há agora uma 4.ª vítima do mau tempo que fustiga os estados do Missouri, Kansas, Iowa e Oklahoma.

O rio Arkansas está perto de atingir máximos históricos, enquanto os rios Missouri e Mississippi continuam a subir depois de vários dias de mau tempo, que provocou dezenas de tornados.

"A maior preocupação é o aumento da chuva", disse Kevin Stitt, governador de Oklahoma, depois de sobrevoar as zonas afetadas pelo mau tempo.

As autoridades estão a apelar aos moradores de Sand Springs, Fort Gibson e Webbers Falls, todas nos arredores de Tulsa, ao longo do rio Arkansas, a abandonarem os locais.

Também no Kansas, na cidade de Iola, as autoridades alertaram os residentes para saírem e procurarem refúgio num abrigo de emergência criado numa faculdade local.

O mau tempo provocou várias inundações, obrigou ao corte de estradas e à interrupção do serviço ferroviário, com as autoridades a confirmarem a morte de pelo menos três pessoas.

Uma mulher morreu depois de a sua casa ter sido atingida por um tornado e outras duas pessoas morreram num acidente rodoviário provocado pela chuva forte, estando em investigação uma possível quarta vítima mortal, que se terá afogado.