Passageiro embarcou num voo, mas aterrou a centenas de quilómetros do destino

Um passageiro italiano instalou a confusão num voo da Ryanair depois de se ter apercebido que tinha aterrado a centenas de quilómetros do local previsto. O bilhete tinha como destino Cagliari, na ilha de Sardenha, mas o homem foi parar a Bari, no sul da Itália.

Mas como acontece um erro destes?

Num vídeo publicado por outros passageiros que seguiam no voo, é possível ouvir o homem a perguntar à tripulação como foi possível não terem detetado o erro no embarque, antes do voo partir no aeroporto de Pisa.

"Eu fui para a porta errada? E como foi posível naõ detetarem no bilhete?", disse o homem exaltado com a situação. "Eu tenho que encontrar um amigo que está doente. Gastei 400 euros e não tenho mais dinheiro", desabafou.

Uma testemunha contou à CNN que o homem só reparou que estava no voo errado quando avião já estava a aterrar. Explicou também que o avião que iria seguir para Cagliari chegou atrasado e, por isso, os dois voos acabaram por partir a horas muito próximas. Por isso, suspeita-se que o passageiro tenha trocado de fila quando caminhava pela pista até ao avião.

A Ryanair disse que está a investigar o acidente.