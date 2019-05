Ataque com foguetes atinge hotel em Trípoli

Em Trípoli, um ataque com foguetes atingiu esta sexta-feira um hotel onde se reuniam deputados opositores ao marechal Khalifa Haftar, o homem forte no leste da Líbia.



O ataque danificou a entrada de um complexo hoteleiro mas não causou vítimas mortais.

Os deputados do Governo de Acordo Nacional estavam reunidos no hotel que se transformou na sede do primeiro Parlamento eleito depois da queda de Muhammar Khadafi em 2011.

As forças do marechal Khalifa Haftar têm tentado ocupar a cidade de Trípoli desde o início de abril.

As autoridades do governo de Acordo Nacional, reconhecido internacionalmente, condenaram de imediato o ataque.