Explosão nas ruas de Lyon faz 13 feridos

Uma explosão numa das ruas mais movimentadas de Lyon, em França, fez esta sexta-feira pelo menos 13 feridos. As autoridades suspeitam que a explosão teve origem numa bomba, segundo a AFP.

No Twitter, as autoridades locais mostraram que já foi montado um perímetro de segurança. Segundo o Le Monde, a explosão fez pelo menos 13 feridos.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, considera que se tratou de um "ataque".

"Não me cabe a mim fazer um balanço, mas em princípio, não há vítimas. Há alguns feridos, e então, obviamente, o meu pensamento está com eles e com as suas famílias", disse durante uma entrevista.