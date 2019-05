O monte Agung, em Jacarta, na Indonésia, entrou em erupção e obrigou ao cancelamento de vários voos no aeroporto de Bali.

As imagens mostram o momento da erupção, que durou quase cinco minutos e projetou pedras e cinzas em todas as direções, no espaço de três quilómetros. No entanto, não foi preciso evacuar nenhum local, nem mesmo as vilas mais próximas.

Os turistas e alpinistas foram avisados pelas autoridades para se afastarem do monte.

Esta é já a terceira erupção no mês de maio.