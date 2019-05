Pelo menos 19 estudantes mortos em incêndio num edifício na Índia

Pelo menos 19 estudantes morreram e cerca de 20 ficaram feridos esta sexta-feira na sequência de um incêndio num edifício na cidade de Surat, oeste da Índia, anunciaram as autoridades locais.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram jovens, que tentam escapar das chamas, a cair dos vários andares de um instituto educacional privado na cidade de Surat (Gujarat).

Em declarações à agência de notícias France-Presse, Deepak Sapthaley, responsável dos bombeiros de Surat, explicou que "os estudantes morreram por causa do fogo e por saltarem do edifício".

Deepak Sapthaley indicou que entre 50 e 60 estudantes encontravam-se no interior do edifício quando o incêndio deflagrou, acrescentando que dez pessoas morreram na queda e cinco no incêndio.

Segundo o responsável dos bombeiros, 20 estudantes estão atualmente hospitalizados."Extremamente entristecido pela tragédia do incêndio de Surat", escreveu o primeiro-ministro, Narendra Modi, na sua conta da rede social Twitter.

"Os meus pensamentos vão para as famílias em luto. Que os feridos recuperam rapidamente", acrescentou Modi. De acordo com as autoridades locais, o incêndio espalhou-se rapidamente devido aos materiais utilizados no telhado do edifício.

