Revisora despedida por filmar filmes pornográficos nos comboios

Uma revisora de comboios foi despedida pela empresa ferroviária Deutsche Bahn (DB) por filmar vídeos pornográficos nas carruagens dos comboios regionais à noite.

De acordo com as informações avançadas pelo jornal alemão Bild, Theresa aparecia nos vídeos com o uniforme da empresa e simulava punir os "passageiros". As imagens eram depois publicadas num site de pornografia.

Em sua defesa, a mulher disse que os vídeos eram um assunto privado e que, por isso, não tinha que os comunicar à empresa.

Entretanto, a Deutsche Bahn já reagiu ao sucedido, explicando que a mulher já não faz parte da empresa.