Forte sismo de magnitude 8,3 registado no Peru sentido também na Colômbia

Um forte sismo de magnitude 8,3 na escala de Richter foi registado durante a madrugada de hoje no Peru, tendo sido sentido também na Colômbia, sem registo de vítimas ou danos, de acordo com o Serviço Geológico Colombiano.



Um boletim preliminar do organismo indica que o sismo ocorreu às 02:40 locais (08:40 em Lisboa) e teve como epicentro um ponto no centro do Peru, tendo sido sentido com intensidade em toda a Colômbia.



O Instituto Geofísico do Perú (IGP), através da plataforma Twitter, divulgou, de acordo com a agência de notícias Efe, que a essa hora foi registado um sismo de magnitude de 7,2 no Alto Amazonas peruano, a setenta quilómetros a sul do distrito de Lagunas e a uma profundidade de 141 quilómetros.

Com Lusa