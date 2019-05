Médico salva vítima ao fazer uma cirurgia no meio da estrada

Facebook Cheshire Fire and Rescue Service

John O'Brien, de 47 anos, sobreviveu a um acidente de mota em Cheshire, no Reino Unido, depois de ter sido operado ao coração no meio da estrada. O caso aconteceu em outubro do ano passado, mas John, agora recuperado, homenageou a equipa de médicos e paramédicos que o salvaram.

Na altura, os bombeiros e a equipa médica foram os primeiros a chegar ao local e, ao avaliar o estado de John, decidiram pedir um helicóptero para que fosse operado o mais rápido possível. Contudo, momentos depois, o motociclista sofreu uma paragem cardíaca.

Sem qualquer resposta às manobras de reanimação, o médico que liderava a equipa, Mark Forrest, decidiu que John tinha de ser operado no local.

A intervenção arriscada valeu a vida a John, que agora agradeceu ao médico que o salvou.