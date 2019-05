Motim em prisão brasileira provoca pelo menos oito mortos

Um motim numa prisão brasileira de Manaus, no estado do Amazonas, provocou, pelo menos, oito mortos antes de as autoridades conseguirem controlar os detidos.

Segundo um comunicado da secretaria de Estado de Administração Penitenciária, grupos rivais começaram a lutar entre si por volta das 12:00 de sábado, tendo sido enviados rapidamente reforços para o Complexo Penitenciário Anisio Jobim (COMPAJ).

O secretário de Estado, tenente-coronel Marcus Vinicius Oliveira de Ameida, adiantou que a situação "está sob controlo", embora os helicópteros da polícia continuem a sobrevoar o complexo como precaução. Não há informações sobre fugas.

A mesma prisão foi palco de um violento motim em janeiro de 2017, de que resultou a morte de 56 pessoas.

