Pelo menos um morto no forte sismo que hoje atingiu o Peru

Ministério do Interior / Twitter

Um forte sismo de magnitude 8,0 na escala de Richter foi registado durante a madrugada de hoje no Peru, tendo sido sentido também na Colômbia, segundo os dados do observatório norte-americano USGS.



O sismo ocorreu às 02:40 locais (08:40 em Lisboa) e teve como epicentro um ponto no centro do Peru, tendo sido sentido com intensidade em toda a Colômbia.

Pelo menos uma pessoa morreu na região de Cajamarca quando um pedregulho atingiu a sua casa.

O Presidente Martín Vizcarra está a visitar as zonas afetadas e não descarta a hipótes da existência de mais vítimas.