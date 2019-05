Um morto e três desaparecidos após colisão de navios no Japão

Dois navios colidiram hoje ao largo do Japão e um deles naufragou, provocando um morto e três desaparecidos, anunciou um responsável da guarda-costeira.

Os navios Senshomaru e Sumihomaru, os dois com pavilhão japonês, colidiram hoje à noite no oceano Pacífico, na costa leste do Japão.

Os quatro tripulantes do Sumihomaru saíram ilesos do ocorrido, mas o outro navio, um cargueiro, terá afundado no local da colisão, provocando um morto e três desaparecidos.

Na altura do acidente, havia um nevoeiro denso na zona, indicou um responsável local da guarda-costeira, Hiromitsu Kawaguchi, citado pela AFP.

A guarda-costeira enviou cinco navios de patrulha, um helicóptero e uma unidade especial de busca e salvamento para tentar encontrar os desaparecidos, e uma outra unidade especial por conter uma mancha de combustível que resultou do ocorrido, disse Kawaguchi.

Com Lusa