42 presos encontrados mortos no Brasil

Pelo menos 42 presos foram encontrados mortos em quatro estabelecimentos prisionais diferentes, em Manaus, no estado brasileiro do Amazonas.

A Secretaria de Administração Penitenciária, citada pela Globo, refere que as mortes, todas com indício de asfixia, aconteceram no Instituto Penal Antônio Trindade (27 mortos), na Unidade Prisional de Puraquequara (6 mortos), no Centro de Detenção Provisória Masculino (5 mortos) e no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (4 mortos).

A mesma fonte refere que a situação já está sob controlo.

Na véspera, quinze pessoas morreram também em confrontos numa prisão, igualmente no estado do Amazonas.

O Ministério da Justiça brasileiro vai enviar membros da força de intervenção penitenciária, que atua em crises nas prisões.

Nas últimas 48 horas, são já 57 mortos nas prisões de Manaus.