A noite de "choque e adrenalina" que transformou a vida de um casal

Há vários sinais de alerta que indicam às mulheres que elas podem estar grávidas, como por exemplo, os enjoos, a falta de menstruação e o aumento da barriga e do peito. Mas, em algumas mulheres, esses sinais não chegam sequer a manifestar-se e, por isso, muitas vezes, só descobrem que estão grávidas quando entram em trabalho de parto.

Esta segunda-feira, ficou a conhecer-se mais uma história de uma "gravidez silenciosa", na cidade escocesa de Glasgow.

Stacey Porter, de 20 anos, não sabia que estava grávida e acabou por 'dar à luz' uma menina, no chão da casa de banho. Na altura, achava que estava apenas com uma dor de barriga muito forte até que sentiu a cabeça do bebé e percebeu que estava em trabalho de parto.

Esta não é a primeira vez que casos destes acontecem e, a pergunta que todos fazem é: "Mas não sentiu os sintomas da gravidez?"

Stacey disse que não teve nenhum dos sintomas normais da gravidez e que, para além disso, continuava a ter menstruções regulares. No dia 10 de maio, às 4 horas, sentiu uma "dor agonizante", que a obrigou a sentar-se no chão da casa de banho.

"Assim que senti a cabeça, sabia que era um bebé e que tinha de fazer força", disse à BBC. Só depois de Stacey ter a bebé nos braços é que o marido, que se encontrava no andar inferior da casa, acordou e chamou uma ambulância.

O casal disse que ainda está a tentar absorver tudo o que se passou naquela noite de "choque e adrenalina".